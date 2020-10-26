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Ulefone تطلق ساعة ذكية مقاومة للماء

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة Ulefone الصينية ساعة ذكية مميزة مقاومة للماء اسمتها Watch GPS.

وجاءت هذه الساعة بهيكل مصنوع من الألومنيوم بسمك 10.5 ملم، ووزن 35 غراما.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة قياس 1.3 بوصة ودقة عرض 240*240 بيكسل.

وتتميز الساعة بقدرتها على حساب المسافة المقطوعة خلال ممارسة الأنشطة البدنية دون الحاجة لربطها بهاتفٍ ذكي، وبتوفيرها 14 وضع مختلف لأنواع الرياضات، وبمقاومتها الماء وفق معيار ATM5 مما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء السباحة.

كما ستضم ساعة Watch GPS مستشعرا لقياس ضربات القلب، وتتبع خصائص النوم، وستقترن بالأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد وأي أو إس عبر البلوتوث.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 210 ميلي تجعلها تعمل لمدة أسبوع، وعلى بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 60 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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