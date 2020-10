جديد One Plus.. هاتفان مميزان بنظام تشغيل Android 11

أزاحت شركة One Plus الصينية الستار عن هاتفين اقتصاديين أطلقت عليهما One Plus Nord N100، وOne Plus Nord 10.

وسيعمل الهاتف One plus Nord 100 بمعالج Snapdragon 460 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Oxygen05.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.62 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ سعة الذاكرة العشوائية 4 غيغا بايت، وسيحتوي على بطارية قوية، واي فاي، وبلوتوث.

أما بالنسبة للهاتف One Plus Nord10 فسيعمل بمعالج Snapdragon 690 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Oxygen05 11، ومعالج رسوميات Adreno 619L.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.49 بوصة، وجودة عرض 2400*1080 بيكسل، ودقة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت، وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف One plus Nord 100 بسعر 236 دولارا أمريكيا، والهاتف One Plus Nord10 بسعر 400 دولار أمريكي.

