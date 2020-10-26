دراسة جديدة تكشف دور فيتامين (أ) في إنقاص الوزن

كشفت دراسة جديدة قام بها علماء تابعون لجامعة فيينا الطبية دور فيتامين (أ) في إنقاص الوزن.

وأكدّ الباحثون النمساويون امتلاك الفيتامين (أ) لخصائص متعلقة بحرق الدهون، لدوره في تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية في درجات الحرارة الباردة.

وقال الباحثون إنّ الجسم يبدأ بزيادة احتياطاته من فيتامين (أ) في الشتاء، مما يؤدي لتكوين الدهون البنية، الأمر الذي يزيد عملية التمثيل الغذائي، واستهلاك الطاقة.

وأشار العلماء لوجود كمية كبيرة من الدهون البيضاء في جسم الإنسان التي تتراكم على الجانبين، وتحديداً في الفخذين والبطن، وأكدّوا دور الفيتامين (أ) في وظيفة الأنسجة الدهنية، وتأثيره على استهلاك الطاقة.

وحذّر الباحثون من الإفراط في تناول الأغذية التي تضم الفيتامين (أ) دون استشارة الطبيب، وأكدّوا أهمية دخول الفيتامين للجسم في الوقت المناسب والخلايا الصحيحة.

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