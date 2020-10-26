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الفنانة السورية مديحة كنيفاتي تؤكد تعافيها من كورونا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الفنانة السورية مديحة كنيفاتي عن إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها منه، وقالت النجمة السورية إنّ أعراض المرض بدأت بارتفاع الحرارة، وبالسعال، وبتعب بالجسم.

وأكدّت الفنانة الشابة عزل نفسها في منزلها لمدة 14 يوماً، واستشارتها الأطباء في تناول بعض الأدوية الطبية التي مكنتها من مقاومة المرض والتغلب عليه، مؤكدة في الوقت نفسه مرورها بأيام عصيبة خلال فترة مرضها.

وقالت النجمة الشابة إنّها تعافت من المرض بشكل كامل، وبأنّها لا تعاني من أي آثارٍ جانبية أو مضاعفات.

ونفت مديحة كنيفاتي توقيعها لأي عقود فنية حتى الآن، وقالت إنّها تدرس العديد من المشاريع الفنية التي ستشارك فيها في الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أنّ النجمة السورية وصلت إلى الإمارات منذ مدة في زيارة قصيرة على أن تعود لسوريا خلال الفترة القادمة لتبدأ تصوير المسلسلات التي ستشارك فيها خلال الموسم القادم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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