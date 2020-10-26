سيدة تنجو من الموت بمساعدة طفلتيها.. إليك القصة

تمكنت الطفلتان البريطانيتان كاري وهاربر من إنقاذ حياة والدتهما بعدما قدمتا الإسعافات الأولية لها بشكل فوري.

وقالت الأم باريس بيكر البالغة من العمر 29 عاماً إنّها أصيبت بحالة اختناق بالطعام بشكلٍ مفاجئٍ، الأمر الذي دفع ابنتيها كاري 9 سنوات، وهاربر 5 سنوات لتوجيه ضربات قوية ومنتظمة لظهرها، مما أدى لتخلصها من الاختناق ونجاتها من الموت المحتم.

وأشارت الأم إلى أنّ حياتها كانت بخطرٍ بسبب معاناتها من مرض العصبون الحركي (MND)، وأثنت على حُسن تصرف ابنتيها.

وقالت باريس إنّها تعلمت الإسعافات الأولية خلال عملها، وقامت بتعليم ابنتيها على هذه الإسعافات لخشيتها من تفاقم مرضها.

وبررت الأم البريطانية نشرها القصة على مواقع الإنترنت برغبتها في تشجيع الكبار على تعليم الصغار الإسعافات الأولية.

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