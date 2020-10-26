شاب يقذف امرأة من الحافلة لرفضها ارتداء الكمامة (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لشاب يقوم بدفع امرأة خارج حافلة للنقل ويسقطها أرضها لرفضها ارتداء كمامة للوقاية من فيروس كورونا.

وقعت هذه الحادثة في مدينة فانكوفر الكندية، حيث نشب خلاف بين شاب وامرأة صعدت للحافلة؛ وذلك لعدم وضعها الكمامة.

وتطور الشجار بينهما بعدما قامت المرأة بالبصق على وجه الشاب، فما كان منه إلاّ أن قام بدفعها خارج الحافلة، لتسقط على الرصيف وتصاب بجروح سطحية بسيطة.

وقال الشاب إنّ المرأة أثارت غضبه لرفضها حماية نفسها وحماية الآخرين من المرض، وهذا ما دفعه لإبعادها عن الجميع.

وأثار مقطع الفيديو جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر بعض الأشخاص إهمال المرأة أساليب الوقاية، وعدّوا ما حدث عقوبةً لها، في حين انتقد البعض الآخر أسلوب الشاب القاسي في طردها، وقالوا كان يجب أن يطلب منها مغادرة الحافلة بشكلٍ ألطف.

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