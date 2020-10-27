الوقاية من سرطان الفم.. 5 نصائح تحميك من الإصابة به

يعتقد بعض الأشخاص أن الفم بمنأى عن الإصابة بالسرطان، وهذا غير الصحيح، فمن بين 100 ألف شخص تجد 4 حالات على مستوى العالم مصابة بسرطان الفم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وللوقاية من سرطان الفم الذي تنصفه هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS على أنه سادس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، يجب الالتزام بمجموعة من النصائح، يستعرضها “الكونسلتو” في الصفحات التالية، وفقًا لما جاء بموقع المركز الطبي التابع لجامعة راش الأمريكية.

الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين من العادات الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الفم، لأن التبغ يحتوي على مواد كيميائية تتسبب في ظهور بقع بيضاء سميكة على اللثة والجزء الداخلي من الخدين وتجويف الفم، تعرف باسم “الطلوان”، تتحول مع مرور الوقت إلى خلايا سرطانية.

الابتعاد عن الكحوليات

إذا كنت ترغب في الوقاية من سرطان الفم، عليك الابتعاد عن الكحوليات بشتى أنواعها، واستبدالها بالمشروبات المفيدة لصحة الفم، مثل الماء والشاي الأخضر والقرفة.

عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة

تساعد أشعة الشمس على إمداد الجسم بجزء كبير من الاحتياج اليومي لفيتامين د، ولكن التعرض لها لفترة طويلة لن يشكل خطورة على صحة الجلد فقط، بل تؤدي الأشعة فوق البنفسجية أيضًا إلى الإصابة بسرطان الفم.

التطعيم ضد HPV

ترتبط عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) التي تنتقل إلى الإنسان عبر الاتصال الجنسي بالإصابة بسرطان الفم والحلق، لذلك من الممكن أن يوفر اللقاح المضاد لها بعض الحماية ضد هذه السرطانات.

الفحص الدوري للفم

لا تنتظر أن يصاب فمك بأي ضرر لتذهب إلى طبيب الأسنان، بل احرص على زيارته بشكل دوري، للكشف المبكر عن المشكلات الصحية المحتمل أن تتفاقم إلى سرطان الثدي وعلاجها قبل فوات الآوان.

المصدر: الكونسلتو

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