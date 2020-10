سلوفاكيا.. العثور على «كنز ثمين» يعود للقرون الوسطى

إدارة الآثار في إقليم ترنافا السلوفاكية ذكرت أن سائحا اكتشف كنزا كبيرا من النقود الفضية يعود للقرون الوسطى.

وأوضحت الإدارة أن السائح عثر في جذور شجرة ساقطة على كومة من صفائح فضية ذات شكل غير منتظم وتحتوي على صور تنين، وتم بعد ذلك إرسال خبراء آثار إلى الموقع حيث اكتشفوا 147 قطعة نقدية فضية تحت الأرض.

وبدراسة النقود تبين أن معظمها تم سكها في فيينا، أما الباقي فهي مزورة مصنوعة في هنغاريا من 1251 حتى 1330 عاما.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن إدارة الآثار أن السائح عثر على 25 من أصل 147 قطعة، مشيرة إلى أنه سيحصل على مكافأة بعد أن يتم تقييم قيمة الكنز.

