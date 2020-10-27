صفقة مشبوهة ؟ – جوجل تدفع 12 مليار دولار لأبل سنوياً من أجل محرك البحث الخاص بها!

تقوم وزارة العدل الأمريكية الآن بالتحقيق في قضية تجمع بين ابل و جوجل ضمن اهتمام الحكومة الأمريكية بقضايا مكافحة الاحتكار بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقد قامت وزارة العدل برفع قضية ضد شركة جوجل تتهمها فيها بالقيام بممارسات احتكارية و إقصائية في سوق محركات البحث والإعلانات وإتباع أساليب ملتوية غير قانونية.

وقد أشارت الصحيفة أن جوجل قد أبرمت اتفاقاً مع ابل بموجبه تقوم الأولى بدفع ما قيمته 8 إلى 12 مليار دولار سنوياً من أجل إبقاء محرك بحث جوجل كمحرك بحث افتراضي على أجهزة ابل المختلفة كالايفون والايباد وخدمة المساعد الصوتي سيري.

هذه فاتورة ضخمة للغاية، ولك أن تعلم أنها تشكل تقريباً ما نسبته 14% إلى 21% من إجمالي أرباح ابل السنوية.

تزعم الدعوى القضائية بأن ما تفعله جوجل يعتبر غير قانوني ويخنق المنافسة، حيث تمثل عمليات البحث القادمة من أجهزة ابل لجوجل نحو 50% من إجمالي عمليات البحث، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنظام الإعلانات لدى جوجل.

ابل أيضاً واقعة تحت طائلة الاتهام في الدعوى بزعم أنها مستفيدة ومتربحة جراء تسهيلها هذه الإجراءات التي تراها الدعوى احتكارية.

هذه الخطوة إذا تقدمت قضائياً قد تضع جوجل وابل في موقف صعب، فجوجل لا تود خسارة عمليات البحث من أجهزة ابل، وابل قد تضطر إلى شراء أو بناء محرك بحث خاص بها.