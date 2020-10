عالم إيطالي: من الأفضل حاليا تجنب وسائل النقل العام

مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا شمال إيطاليا أندريا كريزانتي، أوصي بتجنب مترو الأنفاق، ووسائل النقل العام لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

وقال: “إن استوجب الأمر، فمن الأفضل استخدام المترو مع التقيد بارتداء كمامة جيدة من نوع (Ffp2)، رغم أنها باهظة الثمن ولا يستطيع الجميع شراءها يوميا”.

وأضاف: “بافتراض عدم إمكانية تحسن وسائل النقل، وتعذر تجنبها على الجميع.. كل ما يجب فعله هو ارتداء كمامة (Ffp2) أو الكمامة الجراحية لدى استخدام وسائل النقل العام، وتعقيم اليدين بمجرد الخروج منها، والبقاء هادئين على متنها قدر الإمكان”.

وأضاف: “الملاهي الليلية حيث يقف كثير من الناس ويشربون، تعد خطيرة، لأن الكحول يغير سلوكهم أيضا، فيتم إضعاف وسائل الدفاع الشخصية”.

وكتجربة شخصية، تحدث كريزانتي عن عاداته الصحية للوقاية من العدوى وقال: “أنا شخصيا، أحاول توخي الحذر، تجنب الأماكن المزدحمة، والتردد على الأماكن المفتوحة فقط، وقد قللت من الزيارات المنزلية بين الأصدقاء أيضا” حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

