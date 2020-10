5 أسباب لانتفاخ «معدتك» وكيفية تخفيفها

انتفاخ المعدة يسبب شعورا بعدم الارتياح لكنه يعد جزءا طبيعيا من الحياة يمكن أن تحفزه الأطعمة التي ندرجها في نظامنا الغذائي.

ويحدث الانتفاخ عندما يتعذر هضم الكربوهيدرات بشكل صحيح عن طريق الأمعاء الدقيقة، ما يؤدي إلى استدارة معدتك.

ويتعرض الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام من الانتفاخ، لذلك إذا كنت تعاني غالبا من هذه الحالة، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك.

وإذا كنت تتبع أسلوب حياة صحي ونظاما غذائيا متوازنا، فيجب أن يكون هذا كافيا للتحكم في الانتفاخ.

ولكن إذا استمرت هذه الحالة طويلا، فإن هناك بعض الأطعمة التي قد تكون المسبب للانتفاخ، وفقا لخبير التغذية نيك هاي، والتي يجب معرفتها ومعرفة كيفية تورطها في ذلك.

1. الأطعمة المصنعة

من السهل جدا بالنسبة لنا تناول الأطعمة المصنعة أو شطيرة سريعة في استراحة الغداء أو حتى وجبة جاهزة بعد يوم طويل شاق.

ويقول نيك إن هذه الأطعمة قد تم تغييرها ومعالجتها وستتضمن غالبا مواد لاصقة ومواد كيميائية سيئة.

وإذا كنت تتناول الكثير من الوجبات المصنعة، فقد يتسبب ذلك في انتفاخ معدتك.

وأوضح نيك متحدثا إلى Healthista Nick: “تشمل الأطعمة المصنعة المشروبات الغازية والحبوب والحلويات ورقائق البطاطس والكعك وأي شيء آخر لم تنتجه الطبيعة. هذا يعني أن أفضل رهان لمساعدة معدتك المنتفخة هو تناول الأطعمة الطبيعية أو القريبة جدا من حالتها الطبيعية الأصلية مثل الأسماك والبيض والحبوب الكاملة والمكسرات والخضروات الخضراء وذات الأوراق الداكنة”.

2 . القمح

الأطعمة مثل الذرة والقمح تحتوي على الفركتانز. وهذه هي الكربوهيدرات التي يجد الكثير من الناس صعوبة في هضمها.

وتوجد الفركتانز في منتجات مثل الخبز والمعكرونة والبصل والثوم والشعير والفستق والبروكلي.

وكثير من الناس الذين يعتقدون أن معدتهم منتفخة بسبب عدم تحمل الغلوتين يتعرضون في الواقع للإنزعاج من الفركتانز.

ويقول الخبراء إن السبب في ذلك هو أنه عندما يتعذر امتصاص الكربوهيدرات، يتم تخميرها بواسطة بكتيريا الأمعاء. وهذا يسبب الغازات والانتفاخ.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن كيم بيرسون، خبير التغذية في “ذي صن”: “فيما يتعلق بأفضل الأطعمة التي يجب تجنبها، أقترح الأطعمة النشوية القائمة على القمح بما في ذلك الخبز والمعكرونة والبيتزا والحبوب والمقرمشات وما إلى ذلك.

عادة ما تتم معالجة هذه الأطعمة بشكل كبير وهناك عدد من الطرق التي تساهم في الانتفاخ.

“الغلوتين يمكن أن يسبب مشكلة حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من الاضطرابات الهضمية والقمح هو أيضا غذاء عالي الفودماب سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة.

4. السكر

نحب جميعا تناول الحلوى بين الحين والآخر، وقال نيك إن هذا يمكن أن يكون من أصعب الأشياء التي يجب التخلص منها في نظامك الغذائي.

وأضاف: “الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى خلل في البكتيريا المفيدة والبكتيريا الضارة الموجودة في أمعائنا ما قد يؤدي إلى الانتفاخ والغازات المفرطة”.

وتابع: “يضاف الفركتوز أو سكر الفاكهة إلى العديد من الأطعمة المصنعة وقد يكون من الصعب هضمه للعديد من الأشخاص ما يؤدي إلى الانتفاخ. اعلم أن بدائل السكر مثل المحليات يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ أيضا”.

وبالإضافة إلى السكر الفعلي، قال نيك إنه يجب تجنب المحليات لأنها قد تسبب الانتفاخ والإسهال.

5. الألبان

تحتوي معظم منتجات الألبان على اللاكتوز الذي يصعب على الجسم هضمه. وإذا كنت ترغب في التغلب على الانتفاخ، فعليك تجنب المنتجات مثل الآيس كريم والجبن والحليب.

وقد يساعد استبدال المنتجات التي تحتوي على فول الصويا في وقف الانتفاخ. والأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز ليس لديهم إنزيمات كافية في أجسامهم لتفكيك السكريات التي تنتجها معظم منتجات الألبان.

ويمكن أيضا أن تستقر منتجات الألبان العالية في المعدة لفترة من الوقت ويمكن أن تسبب دهون المعدة غير المرغوب فيها.

ويوصي الخبراء باستخدام الأعشاب والتوابل لمكافحة الالتهاب والانتفاخ، مثل الهيل والكمون والشمر والزنجبيل والكركم والقرفة، حيث يمكن إضافتها إلى الأطعمة أو تناولها في شاي الأعشاب للمساعدة على التخلص من الانتفاخ.

