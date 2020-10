اكتشاف خاصية غير متوقعة لعصير «الطماطم»

اكتشف علماء طوكيو للطب وطب الأسنان، أن عصير الطماطم يمكنه تخفيض مستوى ضغط الدم وخطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية .

وتشير صحيفة “رأي اليوم” مجلة “فود ساينس أند نيوترشن” إلى أن الباحثين طلبوا من المشتركين في هذه الدراسة 184 رجلا و297 امرأة ، تناول عصير طماطم خال من الملح بكميات غير محدودة، لمدة سنة كاملة.

وأظهرت النتائج، أن ضغط الدم انخفض لدى 94 مشتركا، كانوا يعانون منه، وانخفض خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما انخفض كثيرا مستوى البروتين الدهني “الكوليسترول الضار” لدى 125 مشتركا كانوا يعانون من ارتفاعه.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الباحثون، إلى أنه “وفقا لمعلوماتنا، هذه الدراسة، هي أول دراسة تبحث في تأثير تناول عصير الطماطم أو الطماطم في مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى نطاق عمري واسع”.

