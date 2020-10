مصر.. زوجين تسببا في وفاة «رضيعهما» جوعاً

قامت نيابة مركز طوخ بالقليوبية في مصر، بحجز كل من (ع. ح_ 28 عاما_عامل) و(ا ن_ 24 عاما ربة منزل)، واللذان تسببا بمصرع نجلهما الطفل أنس 4 شهور جوعا بعدما تركاه بمنزل الزوجية.

وقد شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية واقعة بشعة بوفاة طفل رضيع تركه أبوه وأمه وحيدا داخل منزلهما بعد خلافات بينهما حتى مات جوعا.

تبين من التحريات والتحقيقات أنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري “حدث خلاف بين الرجل وزوجته، قامت على إثرها بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الأكبر بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أهلها بعد مشاجرة مع زوجها وأنه هو الآخر ترك الطفل وحيدا بالمنزل وذهب لعمله لمدة 4 أيام حتى مات الطفل جوعا” حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

