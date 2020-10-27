العثور على كمية كبيرة من النقود الفضية تعود للعصور الوسطى

صرحت إدارة الآثار في إقليم ترنافا السلوفاكية عن اكتشاف كمية كبيرة من النقود الفضية تعود للعصور الوسطى من قبل سائح في مدينة سلوفاكيا.

وعثر السائح على الكنز تحت جذور شجرة فوق كومة من صفائح فضية غير منتظمة الشكل وعندما أبلغ عن الموضوع تم إرسال خبراء أثار الى المنطقة ليكتشفوا 147 قطعة نقدية تحت الأرض.

تبين أن معظم النقود تم سكها في فيينا وعدد كبير منها مزور ومصنوع في هنغاريا من 1251 حتى 1330 عاما وأوضحت الإدارة أن السائح عثر على 25 من أصل 147 قطعة، مشيرة إلى أنه سيحصل على مكافأة بعد أن يتم تقييم قيمة الكنز.

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