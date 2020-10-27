كيفية فك قفل الايفون والايباد وإزالة الآي كلاود مع برنامج UltFone Activation Unlocker – خصومات و تراخيص مجانية!

من البرامج المهمة لأصحاب الايفون والايباد برامج فك القفل وإزالة حساب الآي كلاود لأنها من المشاكل الشائعة التي قد تواجه المستخدم أو أي من أقرابائه ومعارفه. برنامج UltFone Activation Unlocker من البرامج التي تقوم بالمهمة على أكمل وجه. ونقدم لكم 5 تراخيص مجانية قد تكون من الفائزين بها، سوف نختار الفائزين عشوائياً من التعليقات.

مميزات برنامج UltFone Activation Unlocker

أفضل حل لتجاوز القفل في هواتف الايفون وأجهزة الايباد.

إزالة قفل الاي كلاود بدون كلمة مرور.

تجاوز قفل الايفون والايباد عند نسيان كلمة المرور.

دعم كافة هواتف الايفون من ايفون 5S وحتى ايفون X

دعم أنظمة التشغيل من iOS 12 وحتى iOS / iPadOS 14.

إذا كنت قد نسيت رمز المرور الخاص بحساب ابل Apple ID أو اشتريت جهازاً مستعملاً وفوجئت بوجود حساب المستخدم القديم على الجهاز، فبرنامج UltFone Activation Unlocker سوف يساعدك كثيراً. كذلك في أوضاع أخرى حتى لا يتم تتبع الجهاز بواسطة حساب ابل القديم أو إقفاله، حيث سوف يتاح لك استخدام حساب ابل آخر جديد.

إليك بعض الملاحظات عند استخدام برنامج UltFone Activation Unlocker :

سيتم تثبيت الجيلبريك على جهازك بعد فك القفل عبر برنامج UltFone Activation Unlocker

بعد إزالة القفل، سوف يتاح لك استخدام كافة مزايا الجهاز بخلاف المكالمات وبيانات الهاتف.

سوف يتم قفل الجهاز مجدداً بعد عمل إعادة ضبط أو تحديث.

يمكنك استخدام البرنامج عدد لا محدود من المرات بعد شراء رخصة التفعيل.

البرنامج يعمل على نظامي ويندوز و ماك.

كيفية استخدام برنامج UltFone Activation Unlocker ؟

تنزيل وتثبيت البرنامج وتوصيل الجهاز الذي تود فك القفل عنه بالحاسوب

سيقوم البرنامج بتنزيل النظام من جديد وتثبيت الجيلبريك.

سيتم فك قفل الجهاز.

في عدد كبير من الأحيان قد نحتاج لتغيير الموقع الجغرافي الخاص بنا، مثلًا يُمكنك أن تفعل ذلك لتقنع شخص ما أنك في مكان ما غير الذي تتواجد فيه حاليًا وذلك لأي سبب كان، أضف إلى ذلك أن هذه الطريقة تتيح لك أيضًا الوصول لبعض المميزات والخصومات المخصصة لموقع جغرافي محدد، برنامج UltFone iOS Location Changer الآخر يتيح لك هذا الأمر.

تحميل وشراء برنامج UltFone Activation Unlocker

يمكنك الآن شراء البرنامج مع خصم حصري يصل إلى 30% باستخدام كوبون الشراء A8DTE ، أيضاً نقدم لك 5 تراخيص مجانية لتفعيل البرنامج اترك لنا تعليقاً على هذه المقالة وقد تكون أحد الفائزين بأحدها. يمكنك شراء البرنامج من هنا.

شاركونا الآن في التعليقات، أيضًا تابعوا أحدث الخدمات والعروض باستمرار.