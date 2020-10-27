رسميًا – الكشف عن هواتف ون بلس نورد N10 5G ونورد N100 لتوسيع سلسلة نورد

هاتف ون بلس نورد قد حقق نجاحًا كبيرًا بلا شك، سواء من حيث المبيعات في الدول التي توفّر فيها بشكل سلس أو من حيث رضا المتابعين عنه كقيمة ممتازة مقابل سعر! واليوم تكشف ورسميًا تم الكشف عن هواتف ون بلس نورد N10 5G ونورد N100 لتوسيع سلسلة نورد وجذب فئات جديدة من المستخدمين.

مواصفات ومميزات هاتف ون بلس نورد N10 5G

هاتف ون بلس نورد N10 5G هو أول هاتف ضمن سلسلة نورد بعد هاتف ون بلس نورد الأصلي، الهاتف يأتي مع شاشة بقياس 6.49 بوصة بدقة FHD+ وهي التي تأتي مع تردد 90 هيرتز، هذه الشاشة تأتي من نوع IPS LCD وليست من نوع أموليد، كذلك فهي تأتي مع طبقة حماية جوريلا جلاس 3.

الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف تأتي مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، عدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيكسل وزاوية 119 درجة، وكذلك عدستي ماكرو وعمق كما هي العادة في هذه الفئة! الكاميرا الرئيسية بالخلف قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K و30 إطار في الثانية.

تأتي الكاميرا الأمامية بعدسة واحدة فقط بدقة 16 ميجابيكسل ولا توجد عدسة واسعة هنا للأسف! الهاتف يقدّم بطارية بسعة 4,300 ملي أمبير مع دعم الشحن السلكي Warp Charge 30T بقدرة 30 وات، ولا يدعم الشحن اللاسلكي.

الهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 690 المتوسّط جنبًا إلى جنب مع ما يصل إلى 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، كما يدعم سماعات ثنائية! الهاتف سيأتي بسعر يبدأ عند 350 دولار أمريكي، وهو تسعير مناسب، لكن الأفضلية هنا تكون لهاتف ون بلس نورد الأصلي بلا شك، لكن ما سيحدث هو أن هذا الهاتف سيتوفر في أسواق أكثر.

مواصفات ومميزات هاتف ون بلس نورد N100

تم الكشف أيضًا عن هاتف نورد N100 وهو الذي لا يدعم شبكات الجيل الخامس، وفي نفس الوقت فهو يأتي في فئة سعرية أقل وبسعر 180 دولار تقريبًا! يأتي الهاتف مع 4/64 جيجابايت من الذواكر مع معالج سنابدراجون 460.

يقدّم الهاتف شاشة بقياس 6.52 بوصة بدقة 720*1600 وهي بالطبع من نوع IPS ولا تضم أي تردد سريع، بينما تأتي مع طبقة حماية جوريلا جلاس 3 بشكل طبيعي! هذا الهاتف يأتي مع بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير لذلك فهو موجّه بقوة لمن يحتاجون اقتناء هاتف ثانوي أو لكبار السن والصغار!

يأتي الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل مع عدستي ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابيكسل. رأيي الشخصي في هواتف ون بلس نورد الجديدة هو أنها لا تستحق الاقتناء في وجود ون بلس نورد الأصلي.