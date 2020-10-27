LG تطلق هاتفا بكاميرا مميزة وبطارية قوية

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات جيدة أطلقت عليه LG Q52.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P35 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن من خلال منفذ USB-C، مستشعر للبصمات وضع في الجانب، واي فاي، وبلوتوث، وسيتميز بمقاومته الحرارة المرتفعة والمنخفضة وفق معيار MIL-STD-810G.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعرٍ يصل إلى 292 دولارا أمريكيا.

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