تامر حسني يؤجل حفل إطلاق ألبومه الجديد

أعلن الفنان المصري تامر حسني تأجيل حفل إطلاق ألبومه الجديد خليك فولاذي، وقال من خلال ستوري نشره على حسابه الرسمي في انستغرام إنّه أجّل حفل إطلاق الألبوم لموعد لاحق، وأنّ أغاني الألبوم ستنزل في موعدها دون أي تأجيل.

كما دحض النجم المصري الشائعات التي انتشرت مؤخراً، وأكدّت وجوده في مهرجان الجونة من أجل تنظيم حفل ضخم لإطلاق ألبومه الجديد على هامش المهرجان.

وقال تامر حسني من خلال منشورٍ نشره على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك إنّه غير مسؤول عن هذه الأخبار، وأكدّ وجوده في القاهرة، وقال إنّه لم يذهب للمهرجان لعدم مشاركة أفلامه فيه، ولانشغاله بالتحضير لإطلاق ألبومه الجديد.

يذكر أنّ النجم المصري تعاون في ألبوم خليك فولاذي مع عددٍ من الشعراء والملحنين كأيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد المالكي، محمد يحيى، تامر علي، محمد عاطف، إسلام ذكي، وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية