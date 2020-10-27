عصير الطماطم يُخفّض ضغط الدم ويحارب أمراض القلب

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء تابعون لجامعة طوكيو للطب وطب الأسنان قدرة عصير الطماطم على خفض مستوى ضغط الدم، ومنع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

شملت الدراسة 184 رجلاً و297 امرأة طُلِبَ منهم تناول عصير الطماطم الخالي من الملح بكميات غير محدودة لمدة عامٍ كامل.

وأظهرت نتائج الدراسة انخفاض ضغط الدم لدى 94 مشتركاً كانوا يعانون منه، وانخفاض خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الكوليسترول الضار لدى 125 من عينة الدراسة الذين كانوا يعانون من ارتفاعه.

يذكر أنّ هذه الدراسة هي أوّل دراسة تبحث في تأثير تناول عصير الطماطم في خفض مستوى ضغط الدم، وتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

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