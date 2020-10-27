أربع مزايا مهمة في تحديث يوتيوب الجديد – تعرف عليها!

بدأ تطبيق يوتيوب في إطلاق تحديث جديد لأجهزة الايفون والايباد بالإضافة إلى أجهزة الأندرويد، ويضم التحديث عدداً من المزايا الجديدة المهمة من أجل تحسين تجربة مشاهدة الفيديو.

ميزة تقسيم الفيديو إلى فقرات Video Chapters

من المزايا الجديدة المفيدة للغاية في التحديث الجديد وسوف تتيح لناشر الفيديو تقسيمه إلى فقرات أو فصول وإعطاء كل منها اسم، ويمكن للمشاهد التنقل بينها بسهولة.

المزيد من الأيقونات في مشغل الفيديو

في التحديث الجديد سوف يجد المستخدم أيقونة التعليقات التوضيحية Caption في مشغل الفيديو ومشار إليها برمز CC بالإضافة إلى زر تفعيل / تعطيل التشغيل التلقائي.

المزيد من الإيماءات

في التحديث الجديد لليوتيوب، تم إضافة إيماءات جديدة مثلاً يمكن الآن مشاهدة الفيديو في وضع الشاشة الكاملة من خلال السحب لأعلى ثم الخروج منها مجدداً عبر السحب لأسفل.

مزايا أخرى ..

ميزة أخرى في تحديث يوتيوب وهي ميزة الأفعال المقترحة حيث سيقوم التطبيق Suggested Actions حيث سيقوم التطبيق باقتراح أشياء عليك لتنفيذها من أجل تحسين مشاهدة الفيديو كتدوير الهاتف أو المشاهدة في وضع الواقع الافتراضي VR وغير ذلك.

التحديث الجديد لليوتيوب سوف يكون متوفراً خلال الأيام القادمة على متجر جوجل بلاي و آب ستور لكافة الأجهزة.