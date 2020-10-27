سناب شات يساعدك على اختيار الطعام الصحي

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سناب شات قامت الشركة المالكة للتطبيق بإطلاق ميزة جديدة تساعد المستخدم على اختيار الطعام الصحي.

وستقدّم الميزة الجديدة للمستخدمين معلومات حول الأطعمة والفوائد الغذائية والصحية التي تحتوي عليها.

وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على المستخدمين فتح كاميرا هواتفهم الذكية وتوجيهها نحو الرمز الشريطي للمنتج الغذائي، ليقوم التطبيق بعدها بعرض التفاصيل الغذائية الأساسية، وتحليل الفوائد الصحية النسبية.

وقالت شركة سناب شات إنّها أطلقت الميزة الجديدة لتطوير كاميرتها وجعلها أكثر فائدة، ولأنّ منصتها تقوم في الأساس على الواقع المعزز.

ودعت سناب شات مستخدمي التطبيق لتحديث النسخة الموجودة على أجهزتهم للنسخة الأخيرة للاستفادة من الميزة الجديدة.

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