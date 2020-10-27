Redmi تعلن عن هاتف ببطارية قوية تدعم الشحن السريع

أعلنت شركة Redmi الصينية التابعة لشركة شاومي عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة وبطارية قوية أطلقت عليه Redmi K30S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة MUI12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض FHD+، ومعدل تحديث 144 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 388 و418 دولارا أمريكيا.

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