مغامِر أم مجنون؟.. بريطاني يقفز من مروحية بدون مظلة

في إطار سعيه لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأعلى قفزة في الهواء بدون مظلّة قام المغامر البريطاني جون بريم بالقفز من مروحية على ارتفاع 40 مترا باتجاه مضيق سولنت الواقع شمالي بحر المانش.

واستغرق وصول المغامر، الملقب بالسمكة الطائرة، من الطائرة إلى سطح الماء حوالي 3 ثواني.

وفقد العسكري البريطاني السابق الوعي لاصطدام رأسه بالماء بقوة، قبل أن يقوم الغواصون بإنقاذه.

واستفاق الرجل البالغ من العمر 34 عاماً بعد لحظاتٍ من صعوده للقارب، ولوّح للناس أثناء قيام الأطباء بفحصه، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى للتأكد من سلامته.

وكان جون بريم يسعى لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأعلى قفزة في الماء، وقال إنّه ينتظر تحقق موسوعة غينيس من رقمه، وتسجيل قفزته كواحدة من أفضل القفزات.

يذكر أنّ الرقم القياسي العالمي لأعلى قفزة في الماء مسجل باسم البرازيلي السويسري لاسو شالر الذي قفز عام 2015 من على جرف في سويسرا يصل ارتفاعه لـ 58 متراً.

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