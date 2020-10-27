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قطيع أبقار هاربة يثير الرعب في مدينة بريطانية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ سكان مدينة سومرسيت البريطانية باقتحام قطيع من الأبقار الهاربة شوارع المدينة الصغيرة الأمر الذي تسبب بحالةٍ من الذعر والارتباك بين صفوف السكان.

والتقطت كاميرات المراقبة الموجودة في المدينة مقاطع فيديو تَظهرُ فيها مجموعة من الأبقار التي قُدر عددها بحوالي 85 بقرة وهي تجري في الشوارع.

واضطر سكان المدينة لطلب المساعدة من الشرطة التي قامت بإغلاق شوارع المدينة ريثما تسيطر على القطيع الهائج.

وبالفعل تمكنت الشرطة من السيطرة على قطيع الأبقار، لكنّها لم تقدم أي معلومات حول صاحبه، وكيفية هربه ودخوله للمدينة.

من جهةٍ أخرى عبّر سكان المدينة عن حالة الخوف والقلق التي عاشوا بها خلال وجود قطيع الأبقار داخل شوارع المدينة، لخشيتهم تدمير الأبقار للممتلكات العامة والخاصة.

يذكر أنّ مقاطع الفيديو المصورة انتشرت بشكلٍ كبيرٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بمجموعة كبيرة من التعليقات الطريفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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