لهذه الأسباب.. تجنبوا ممارسة الرياضة مع المسكنات

دعا عدد من خبراء الطب الألمان الرياضيين لتجنب ممارسة الرياضة مع المسكنات، لأنّ المسكنات تترك العديد من الآثار الجانبية خاصةً مع الإجهاد الكبير.

وقال الخبراء الألمان إنّ استخدام مضادات الالتهاب التي تحتوي على المادة الفعالة NSAR كالإيبوبروفين يؤدي لحدوث مخاطر بدنية كبيرة مرتبطة بالنشاط البدني المكثف بسبب تداخل المواد الفعالة في عملية التمثيل الغذائي.

وأشاروا إلى أنّ هذه المضادات تزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والنوبات القلبية، كما أنّها تترك آثاراً سلبية على الكلى، وتزيد من احتمال حدوث كسور التعب في العظام.

ودعا خبراء الطب الألمان الرياضيين للخضوع للفحص الطبي لتحديد الطريقة المناسبة لمعالجة الآلام أثناء التمارين، لأنّ مسكنات الألم لا تعالج أسباب الأعراض، والتي تكون في الغالب نتيجة عدم التوازن بين حمل التمرين وحمل الرياضي نفسه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية