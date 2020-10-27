سائح يعثر بالصدفة على كنزٍ يعود للقرون الوسطى (صور)

قادت الصدفة أحد السياح لاكتشاف كنزٍ من النقود الفضية يعود للقرون الوسطى أثناء زيارته لإقليم ترنافا في سلوفاكيا.

وقالت إدارة الآثار في الإقليم السلوفاكي إنّ السائح عثر بالصدفة على 25 قطعة نقدية من الفضة في جذور شجرة ساقطة.

وفور إبلاغها بالأمر قامت إدارة الآثار بالتنقيب في المكان لتعثر على 122 قطعة نقدية أخرى.

وأشارت إدارة الآثار إلى أنّ هذه القطع تعود للفترة ما بين 1251 و1330، وبأنّها سكّت في فيينا بمعظمها، باستثناء بعض القطع المزورة التي سكّت في هنغاريا.

يذكر أنّ إدارة الآثار في إقليم ترفانا شكرت السائح على أمانته، ووعدته بمكافأة مجزية بعد الانتهاء من تقييم الكنز الفضي.

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