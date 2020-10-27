نتفليكس تقرر إنهاء مغامرات سابرينا المخيفة

رفضت شبكة نتفليكس للبث الرقمي الاستجابة لعشاق مسلسل الرعب الشهير مغامرات سابرينا المخيفة، وأصرّت على قرارها بإنهاء العمل من خلال عرض الجزء الرابع والأخير في ديسمبر القادم.

ووعد صنّاع العمل عشاق المسلسل بنهائي مليء بالإثارة والتشويق لأحداث المسلسل الخارقة للطبيعة، وأكدّوا في تغريدة نشروها على حساب المسلسل الرسمي في تويتر إنهاء المسلسل بمغامرة أخيرة تقشعر لها أبدان المشاهدين.

وأكدّت شبكة نتفليكس عرض الجزء الرابع من المسلسل في 31 ديسمبر القادم، وسيشهد الجزء الأخير استكمال مغامرات المراهقة سابرينا في عالم السحر والشعوذة، والمشاكل التي ستتعرض لها في حياتها اليومية.

وكان عشاق المسلسل قد تقدموا لنتفليكس بعريضة مكونة من 200 ألف توقيع لمنع نتفليكس من إيقاف المسلسل، لكنّ الشبكة رفضت الاستجابة لهم.

يذكر أنّ مسلسل مغامرات سابرينا المخفية مستمد من قصص مصورة تحمل الاسم نفسه، وطُرِحَ لأول مرة عبر نتفليكس عام 2018.

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