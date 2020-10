الهند.. لبوة تُمزق راعياً قرب محمية طبيعية

السلطات المحلية في ولاية أوتار براديش الهندية، أعلنت أن لبوة مزقت راعيا من قرية ماجهارا بيراب، وقطعته لأشلاء.

وأشارت وكالة “تايمز أوف إنديا”، التي نقلت الخبر، إلى أن “الضحية أفديش ياداف كان يرعى الماشية بالقرب من حديقة دادوا الوطنية في 24 أكتوبر.

وذكر عدد من رعاة الماشية الذين كانوا في الجوار، أنهم سمعوا صراخ زميلهم وهرعوا للمساعدة، لكن بعد فوات الأوان.

ويشتبه السكان المحليون في أن “يادافا قتلته لبوة كانت مع أشبالها شوهدت بالقرب من القرية قبل أيام.

من جهته، يشير مسؤول الغابات المحلي أنيل باتيل، إلى أن “الموظفين حاليا يحاولون تحديد عدد الحيوانات المفترسة التي غادرت المحمية”.

وبحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن قرويين، فقد وقعت حادثتان منفصلتان خلال الـ20 يوما الماضية، في مناطق مجاورة، إلا أن المسؤولين يقولون أن “الحوادث وقعت في غابة وليس بالقرب من القرى”.

وتعتزم الإدارة المسؤولة عن المحمية تركيب كاميرات لتتبع تحركات الحيوانات المفترسة.

