أعلنت شركة “فيسبوك” أن مستخدمي صفحتها عبر هواتف أندرويد ومواقع الويب من الكمبيوترات بات بإمكانهم الاستفادة من خدمات Facebook Gaming السحابة.

وأشارت “فيسبوك” في تدوينة على موقعها إلى أن المستخدمين المذكورين لن يكونوا بحاجة إلى تحميل تطبيق Gaming أو ألعابه على أجهزتهم حتى يتمتعوا بميزة اللعب عبر الخدمات السحابية، فعبر القائمة الأساسية في “فيسبوك” سيظهر خيار Facebook Gaming ومن خلاله يمكنهم اللعب.

وتوفر هذه الخدمة العديد من الألعاب الإلكترونية المجانية التي لاحظت “فيسبوك” إقبال المستخدمين عليها في العامين الأخيرين، منها Ludo World وOMG و BAM وSugar Match وSolitaire.

ومن جانبه أشار مؤسس هذه الخدمة، جيسون روبين، إلى “أن فيسبوك تؤمن بمستقبل الألعاب السحابية لذا تسعى لتطوير خدماتها في هذا المجال، لكنها ليست قادرة الآن على توفير الألعاب التي قد تذهل المستخدمين، وأن الطريق ما زالت بعيدة لاعتماد الألعاب المعقدة التي تستخدم خدمات البث المباشر” حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

The post فيسبوك.. توفر خدمات الألعاب السحابية عبر تطبيقها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا