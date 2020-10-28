بعدما سخرت من أبل – سامسونج قد لا ترفق الشاحن والسماعات مع جالكسي S21

أبل قد اتخذت قرارًا خطيرًا وأطلقت كافة هواتف سلسلة آيفون 12 بدون شاحن أو سماعة في العلبة، فقط تجد أمامك الهاتف وكيبل الشحن! بعدها سخرت سامسونج منها بقوة كما شاركناكم سابقًا، واليوم كشف لنا تقرير جديد أن سامسونج قد تطلق سلسلة جالكسي S21 بدون شواحن أو سماعات أيضًا!

سامسونج قد لا ترفق الشاحن والسماعات مع جالكسي S21

التقرير الجديد أتى عن منصة ChosunBiz وهي منصة جنوب كورية وهو ما أعطاها مصداقية أكبر نظرًا لأنها تشارك سامسونج الموطن! التقرير يتوقع أن هواتف سامسونج الرائدة وبداية من جالكسي S21 ستأتي دون شاحن أو سماعات في العلبة، ونحن هنا نتحدّث عن سماعات AKG الرائدة والتي كنا نجدها في علبة الهاتف بلا مشكلة، هذا بالإضافة إلى عدم وجود الشاحن السريع الذي نجده في علبة الهاتف بقدرة تصل إلى 25 وات.

إن صحّت هذه المعلومة فسيكون الوضح محرجًا جدًا على سامسونج وخصوصًا على فريق الشبكات الاجتماعية في الشركة، نظرًا لسخرية الشركة سابقًا من أبل موضّحة أن هواتف سامسونج تأتي مع شاحن وسماعة على عكس هواتف أبل! وهو ما تم نشره في “بوست” على فيسبوك منذ عدة أيام.

الأهداف هنا واحدة وواضحة، الشركات ستأخذ هذا الطريق لكي تقلل من التكاليف الخاصة بالسماعات والشواحن وهذا من ناحية، من ناحية أخرى فالمستخدمين سيفضلون بالتأكيد شراء السماعات والشواحن الأصلية من الشركة نفسها، وهو ما سيزيد من أرباحهم أولًا وأخيرًا.

ما رأيك؟ وهل تظن أن سامسونج ستتخذ هذه الخطوة مع سلسلة S21 القادمة بعد 3 شهور تقريبًا؟ أم أن سامسونج ستتريث وتصبر قليلًا قبل أن تتخذ هذا القرار؟ شاركنا الآن في التعليقات.