سامسونغ تسعى لإضافة تعديلات جذرية على هواتفها القابلة للطي

تسعى شركة سامسونغ على تطوير نسخة جديدة من هواتفها القابلة للطي المطورة عن هواتف Galaxy Z Fold2 بتغيرات كبيرة وغير متوقعة وسيحمل اسم Z Fold S .
وسيأتي الجهاز بشاشة واحدة بدلاً من اثنتين مزودة بشاشة OLED مرنة قابلة للطي يبلغ مقاسها عند فتح هيكل الجهاز على مصراعيه حوالي 8 بوصات بدقة (2700/1800) بيكسل محمية بطبقة من زجاج Samsung Ultra Thin Glass فائق النحافة والمضاد للخدوش والصدمات.
وسيتوفر مع الجهاز قلم ذكي يستخدم للكتابة والرسم على الشاشة و تعديل الصور والفيديوهات كما هو الحال في هواتف NOTE الشهيرة والملفت للنظر هو تصميم المفاصل الذي سيسمح بطي الشاشة إلى الخارج بزاوية 360 درجة.
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