رسميًا – شاومي تعلن عن هاتف ريدمي K30S مع شاشة 144 هيرتز

طوال الفترة السابقة كانت شاومي -من خلال علامة ريدمي- تشوّقنا لـ هاتف ريدمي K30S الجديد، وها هي الشركة قد أعلنت عنه رسميًا اليوم، وبعد الإعلان الرسمي عرفنا دون شك أن هذا الهاتف كان يستحق التشويق، وذلك لما يقدّمه من مواصفات وخصائص وأهمها الشاشة الداعمة للتردد 144 هيرتز! وفي هذا المقال نشارككم كل التفاصيل.

مواصفات هاتف ريدمي K30S ومميزاته وعيوبه

يأتي الهاتف مع شاشة بقياس 6.67 بوصة، وهي التي تدعم تردد 144 هيرتز كما أسلفنا الذكر، هذا بينما يأتي الهاتف مع نفس تصميم هاتف شاومي Mi 10T لكن هذه المرة تحت علامة ريدمي! الشاشة هنا من نوع IPS LCD وتأتي بدقة FHD+، لهذا سيكون هذا الهاتف مميزًا لمن يحبون الترددات السريعة والسلسة ويهتمون لها أكثر من الألوان في شاشات أموليد!

يأتي الهاتف مع معالج سنابدراجون 865 وهو فعلًا معالج قديم نسبيًا إلا أنه لا زال معالج رائد من كافة النواحي! هذا في حين أن الهاتف يأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية إلى جانب 128 أو 265 جيجابايت من الذاكرة التحزينية، وهي أرقام ممتازة بالطبع خصوصًا في وجود إمكانية التوسيع ببطاقات microSD.

يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل، 13 ميجابيكسل واسعة و5 ميجابيكسل ماكرو، الهاتف أيضًا يأتي مع بطارية ضخمة بسعة 5,000 ملي أمبير وما يميزها أكثر هو دعمها للشحن السريع بقدرة تصل إلى 33 واتّ، هذا مع وجود مستشعر البصمة في جانب الهاتف.

• رسميًا – شاومي تطلق هاتفيّ Mi 10T و Mi 10T Pro مع شاشة 144 هيرتز ومواصفات رائدة