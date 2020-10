الإمارات.. مُقترح بمنح المواطنين مُتعددي الزوجات 3 منازل

لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، للمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، تعهدن الاثنين الماضي، بدراسة مقترح، بمنح ثلاثة منازل كحد أقصى، للمواطنين المتزوجين بـ3 مواطنات.

وأكدت اللجنة الإماراتية، خلال حلقة نقاش “افتراضية”، نظمتها بحضور عدد كبير من المواطنين المستفيدين، والراغبين في التعامل مع برنامج الشيخ زايد للإسكان في دبي، عزمها على إدراج هذا المقترح، كتوصية برلمانية في التقرير النهائي، الخاص بموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمقرر مناقشته تحت قبة المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17.

واتفقت اللجنة، على تبني توصيات برلمانية، تتم مناقشتها مع ممثلي الحكومة، أبرزها منح المواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج، وكذلك ضرورة إدخال تعديلات على التطبيق الإلكتروني الخاص ببرنامج زايد للإسكان، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية.

وتطرق المواطنون المشاركون في الحلقة، إلى أهم التحديات التي تواجههم في ما يتعلق بالحصول على خدمات البرنامج من منح وقروض.

ودعوا إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لفئة المشمولين بمنح الإسكان، بحيث يتم منحهم مساكن بالقرب من المراكز والمستشفيات الطبية، وكذلك منح الأولوية في الحصول على خدمات البرنامج، للمواطنين المتزوجين بأكثر من زوجة مواطنة، وإعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات.

كما اقترحوا رفع السقف المحدد لقروض الإسكان، بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية، لإكمال قيمة إنشاء المسكن.

كما شملت قائمة التوصيات إعادة النظر في قيمة الاستقطاعات الشهرية، التي يلتزم بسدادها المواطنون الحاصلون على قروض الإسكان، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

