سائحة أوكرانية وطفلها ومرشد سياحي مصري كان برفقتهما تعرضو لهجوم من قبل سمكة قرش نهاية الأسبوع الماضي في منتجع بشرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في مصر وفق ما أعلنت عنه وزارة البيئة المصرية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الهجوم أسفر عن فقدان ذراع الطفل الأوكراني الذي يبلغ من العمر 12 عاما، فيما فقد المرشد السياحي الذي رافق الأسرة أحد قدميه.

وقالت وكالة التنمية السياحية في أوكرانيا إن الطفل يمكث حاليا في قسم العناية المركزة بعدما فشل التدخل الجراحي في إنقاذ ذراعه.

وقالت الوزارة البيئة المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أمس الثلاثاء، إن الهجوم وقع يوم الأحد الماض عندما كان السائحان وهما أم وابنها، ومرشدهما السياحي يقومان بعمليات غوص في محمية رأس محمد.

واضافت الوزارة الهجوم تسبب في إصابتهم بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى قريب، وقالت أن التحقيق الأولي اظهر ان المصابين تعرضوا لهجوم من قبل قرش يبلغ طوله مترين وهو من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء.

ونقلت قناة “يورونيوز” عن البيان أن وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعطت “تعليماتها بأيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم طبقا لما هو متبع عالميا في حالات هجوم اسماك القرش علي البشر وهو اجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم علي اشخاص اخرين خلال الأيام التالية للحادث”.

The post مصر.. قرش يلتهم ذراع طفل وقدم مرشد سياحي «بمحمية» بشرم الشيخ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا