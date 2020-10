الفلبين.. بمُصارعة «ديوك» ديك يتسبب بمصرع شرطي

شرطي فلبيني لقي حتفه بـ”نصل ديك” أثناء مداهمة مصارعة ديوك غير مشروعة، في حادث وصفه قائد الشرطة بـ”ضربة من سوء الطالع لا يمكن تفسيرها”. وتم ضبط الديكين والقبض على 3 أشخاص.

ومصارعة الديوك هي رياضة دموية شائعة في الأرخبيل حيث يراهن بالمال على نتيجة قتال مميت بين ديكين ملونين مزودين بنصلين معدنيين. وحظرت هذه الرياضة إلى جانب أحداث رياضية وثقافية أخرى خلال جائحة كورونا المستجد لمنع الحشود الكبيرة من التجمع ونشر العدوى.

وقد وقع الحادث المخيف الاثنين الماض في مقاطعة شمال سمر في وسط البلاد عندما التقط الملازم كريستيان بولوك ديكاً أثناء قيامه بجمع أدلة على إقامة هذه المصارعة غير القانونية.

ونقلت قناة “DW” عن قائد شرطة الاقليم الكولونيل أرنيل أبود لوكالة فرانس برس إن النصل أصاب فخذ بولوك الأيسر ونزف حتى الموت.

وأضاف: “لقد كان حادثاً مؤسفاً وضربة من سوء الطالع لا أستطيع تفسيرها”.

وتابع الكولونيل: “لم أصدق الأمر عندما أبلغت بالحادث. هذه المرة الأولى منذ 25 عاماً كشرطي أفقد فيها رجلاً بسبب نصل ديك مصارع”.

وأوضح أبود أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص وضبط ديكان مع مجموعتين من الأنصال خلال عملية الدهم التي أجريت في بلدة سان خوسيه حيث كان بولوك قائد الشرطة.

