بلدية أبو سليم تلزم أصحاب المحال والمواطنين بارتداء الكمامات أثناء العمل والتسوق

ناشدت بلدية أبوسليم الأربعاء، أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية بالبلدية إلزام العاملين بارتداء الكمامات خلال فترة عملهم وعند تعاملهم مع المواطنين.

ودعت البلدية في – بيان موجه لأصحاب الأنشطة التجارية – بعدم السماح للمواطنين بالدخول إلى المحلات التجارية والأسواق والشركات إلا بعد ارتداء الكمامات، وضرورة التزام أصحاب المحلات والأسواق والشركات التجارية بتوفير آلات ومعدات التطهير والتعقيم بالمداخل لكل محل.

وطالبت البلدية أصحاب المحلات والأسواق والشركات التجارية، إعطاء الراحة الطبية للعاملين سواء من الجنسية الليبية أو الأجنبية، في حال ظهور الأعراض أو التأكد من إصابة إحدى العاملين بفيروس كورونا وإبلاغ الجهات الصحية المختصة.

يذكر أن غرفة عمليات الصحة بالبلدية أبوسليم أجرت الثلاثاء الماضي، حملة الوطنية للكشف عن فيروس كورونا داخل البلدية، وأن نتائج المسحات الأنفية 33% منها ظهرت موجبة، مايعكس تفشي هذا الوباء.

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