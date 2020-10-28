اختبار السقوط – ما مدى مقاومة ايفون 12 للخدش و الكسر؟

هواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو تم إطلاقهما مؤخراً في الأسواق بالتصميم الجديد وزجاج الحماية الجديد المصنوع من السيراميك Ceramic Shield والتي ادعت ابل بأنه أفضل في مقاومة السقوط بحوالي 4 مرات.

لمعرفة مدى صحة هذا الادعاء، قامت قناة Allstate Protection Plans على يوتيوب بعمل اختبار سقوط لهواتف ايفون 12 و ايفون 12 برو وسوف نعرض لكم الفيديو والنتائج في هذا المقال.

الاختبار شمل ثلاث جوانب كلها يتم إسقاط فيها الهاتفين من ذات الارتفاع وهو 6 أقدام أي 1.8 متر كالآتي:

الإسقاط على الجهة الأمامية – جهة الشاشة

الإسقاط على الجهة الخلفية.

الإسقاط على الجانب.

من نتائج الاختبار نرى أن هاتف ايفون 12 تعرض للخدش والتشققات في الجهة الأمامية و الخلفية دون أية أضرار جسيمة في جسم الجهاز.

أما هاتف ايفون 12 برو والذي يزيد وزنه بحوالي 25 جراماً فقد تأثر بالسقوط بصورة أكبر حيث تهشم الزجاج الأمامي والخلفي. رغم ذلك، فإن الكسور اقتصرت على الجزء الخارجي دون أن تتأثر الشاشة أو أي من المكونات الداخلية.

أما عند إسقاط على الجانب، نلاحظ تأثر الجانب المعدني المصنوع من الفولاذ والغير مغطى بالزجاج بالخدوش والتشققات، لكن دون أضرار بالغة أخرى.

وفقاً لقناة Allstate ، فإن هاتف ايفون 12 تحديداً أكثر متانة من هاتف ايفون 11 وحتى سامسونج جالكسي S20 ، كما أن هاتف ايفون 12 برو كان أفضل من ايفون 11 برو.

استناداً إلى هذا الاختبار، فقد يكون فعلاً طبقة الحماية السيراميكية الجديدة Ceramic Shield في هواتف ايفون 12 الأربعة أكثر متانة لكنها تظل عرضة للخدش والكسر في الحياة العملية.

لازلنا نؤكد على ضرورة استخدام طبقة حماية إضافية للشاشة وكذلك غطاء حماية للخلف والجوانب لأن تكاليف إصلاح ايفون 12 باهظة كما ذكرنا سابقاً، حيث تقدر بنحو 280$ لاستبدال الشاشة، و نحو 550$ في حالة وجود تلفيات أخرى كتهشم الزجاج الخلفي.