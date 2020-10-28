الصحة العالمية: تسجيل أكثر من مليوني إصابة بكورونا في أسبوع واحد بالعالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، رصد أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه المعدل الأعلى الذي يسجل في أسبوع واحد منذ تفشي الجائحة.

وقالت المنظمة ـ وفق وكالة سبوتنيك الروسية ــ إن الأسبوع الماضي سُجل فيه أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا المبلغ عنها عالميا منذ بداية الوباء، التي بلغت أكثر من مليوني حالة جديدة.

وفي ذات السياق صرح مدير عام المنظمة “تيدروس غيريسوس” أن إرهاقا يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص، داعيا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة، وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات – وفق قوله -.

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم أجمع بلغ 44 مليون و358 ألف إصابة.

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