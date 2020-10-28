لتجنب السرطان.. لا تُفرط في تناول السكر واللحوم الحمراء

حذّر البروفيسور الروسي قسطنطين تيتوف من الإفراط في تناول السكر واللحوم الحمراء، وقال إنّ الإكثار منها يزيد من احتمال إصابة الشخص بالسرطان.

وأكدّ البروفيسور الذي يشغل منصب رئيس قسم الجراحة والأورام في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب دور الإفراط في تناول السكر في زيادة الوزن، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري الذي يظهر غالباً على خلفيته مرض السرطان.

وقال إنّ الجلوكوز الموجود في السكر طعام مثالي لنمو الأورام السرطانية.

كما حذّر البروفيسور الروسي من مغبة الإكثار في تناول اللحوم الحمراء، لأنّها تحتوي على نسبة عالية من المواد المسرطنة التي تزيد بعد قليها.

ودعا قسطنطين تيتوف الناس لعدم الإكثار من تناول اللحوم المصنعة والمشوية على الفحم، لأنّها تؤدي للإصابة بالسرطان.

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