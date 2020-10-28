جديد LG.. سماعة بميزة التعقيم الإشعاعي

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن سماعة لاسلكية جديدة بميزة التعقيم الإشعاعي أطلقت عليها HBS-FN7.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية السماعة الجديدة بحافظة بلاستيكية تعمل بتقنية UVnao مهمتها تعقيم السماعتين الصغيرتين خلال عملية الشحن بالأشعة فوق البنفسجية.

وتحتوي السماعة الجديدة على 3 ميكروفونات تعمل على فلترة الصوت وتمنحه نقاءً أثناء المكالمات، بالإضافة إلى تقنية اللمس التي تتيح للمستخدم إمكانية رفض أو استقبال المكالمات الهاتفية الواردة إلى جهازه، والتحكم بالموسيقى دون العودة للهاتف، وتقنية الاتصال اللاسلكي بالهواتف والأجهزة الذكية عبر شبكات الجيل الخامس.

وتتميز السماعة ببطاريتها الداخلية التي تجعل السماعة تعمل لمدة 15 ساعة في حال استخدامها للمكالمات وللاستماع للموسيقى.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد إطلاق السماعة الجديدة ولا عن سعرها.

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