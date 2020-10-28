نتفليكس تحوّل لعبة أساسينز كريد الشهيرة لمسلسل كرتوني

اتفقت شبكة نتفليكس مع شركة يوبيسوفت المطورة للألعاب على تحويل لعبة أساسينز كريد الشهيرة لمسلسل كرتوني يُعرض على الشبكة العالمية.

وأوكلت شبكة نتفليكس لجيسون ألتمان ودانيال كرينيك مسؤولية الإنتاج التنفيذي للمسلسل.

ووعد بيتر فرايدلاندر نائب رئيس قطاع مسلسلات نتفليكس عشاق المنصة بتقديم تسلية ملحمية ترتكز في أساسها على اللعبة، ورحلة أعمق تمتع جميع المشتركين.

وأكدّت نتفليكس رغبتها في تعميق الاتفاق مع شركة يوبيسوفت وتحويل العديد من الألعاب الشهيرة لمسلسلات رقمية خلال الفترة القادمة.

يذكر أن يوبيسوفت سمحت عام 2016 بتصوير فيلم سينمائي مستوحى من ألعابها، لكنّ الفيلم الذي لعب بطولته مايكل فاسبندر لم يحظَ بنجاحٍ كبيرٍ وتعرض لانتقاداتٍ عديدة.

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