في حادثة مروعة.. شقيقتان تطعنان موظفاً بسبب الكمامة

شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية حادثةً مروعة راح ضحيتها موظف طالب شقيقتين بارتداء الكمامة.

وقعت هذه الحادثة في متجر ملابس رياضية في مدينة شيكاغو، حيث طلب الموظف من الشقيقتين جيسكا هيل 21 عاماً، وجيلا 18 عاماً ارتداء الكمامة بعد دخولهما المتجر بدونها.

لكنّ الشقيقتين رفضتا طلب الموظف، كما رفضتا وضع المعقم على يديهما، مما أدخلهما في شجارٍ مع الموظف.

ووجهت الشقيقتان 27 طعنة للموظف الأمر الذي أدى لفقدانه الوعي، ونقله إلى مستشفى جبل سيناء لتلقي العلاج، في حين قامت الشرطة بإلقاء القبض على الشقيقتين.

وقالت الشرطة إنّ مقطع الفيديو المسجل والشهود أكدّوا عدم قيام الضحية باستفزاز الأختين، وبأنّ الموظف يتلقى العلاج في المستشفى وهو في حالة حرجة بسبب الجروح التي أصيب بها بمختلف أنحاء جسده.

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