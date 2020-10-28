Kingdel تطلق حاسوباً يدعم 4 شاشات 4K بنفس الوقت

أعلنت شركة Kindel عن حاسوب صغير مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه NC610.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج إنتل Core i7-9700F أو Core i3-9100F أو Core i5-9400F، وبطاقة رسوميات GeForce GTX 1650.

ويحتوي الحاسوب على فتحتين لتركيب ذاكرة الوصول العشوائي DDR4L التي ستصل سعتها لـ 64 غيغا بايت، وقرص الحالة الساكنة M.2NVMe-SSD، وقرص صلب SSD قياس 2.5 بوصة.

وزودت Kindel حاسوبها الجديد بمنفذي USB 3.0، 5 منافذ USB 2,0، وسيتميز بإمكانية وصله بـ 4 شاشات 4K عبر منافذ Display Port، DVI، وHDMI، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ شركة Kindel لم تكشف عن موعد إطلاق حاسوب الألعاب الجديد الذي سيصل سعره إلى 475 دولارا أمريكيا.

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