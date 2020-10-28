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بلدة إيطالية تعرض منازلها للبيع بأسعارٍ تبدأ من يورو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ رئيس بلدية بلدة ساليمي دومينيكو فينوتي الواقعة في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا استعداد البلدة لبيع عشرات المنازل المتهالكة في مزادٍ علني بأسعار تبدأ من يورو واحد.

وقال إنّ البلدة انتهت من تحسين مستوى البنى التحتية والخدمات، حيث أصلحت الطرق، وشبكات الكهرباء، وأنابيب الصرف الصحي.

وأشار رئيس البلدية إلى أنّ البلدة ستتبع طريقة مدينة سامبوكا حيث ستعرض المنازل في مزادٍ علني، وستباع للذي يدفع أكثر.

وأكدّ دومينيكو فينوتي حصول المشترين على ميزات وائتمانات ضريبية إضافية، وإمكانية شراء الشخص الواحد لعدة منازل.

ويأمل رئيس البلدية من خلال هذا المزاد إعادة إحياء البلدة مجدداً، وجذب سكان جدد إليها.

يذكر أنّ البلدة الإيطالية طالبت جميع المشتركين في المزاد بدفع وديعة ضمان بقيمة 3000 يورو على أن يسترجعها عند الانتهاء من تجديد وإصلاح العقار خلال مدة أقصاها 3 سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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