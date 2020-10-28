بلدة إيطالية تعرض منازلها للبيع بأسعارٍ تبدأ من يورو

أكدّ رئيس بلدية بلدة ساليمي دومينيكو فينوتي الواقعة في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا استعداد البلدة لبيع عشرات المنازل المتهالكة في مزادٍ علني بأسعار تبدأ من يورو واحد.

وقال إنّ البلدة انتهت من تحسين مستوى البنى التحتية والخدمات، حيث أصلحت الطرق، وشبكات الكهرباء، وأنابيب الصرف الصحي.

وأشار رئيس البلدية إلى أنّ البلدة ستتبع طريقة مدينة سامبوكا حيث ستعرض المنازل في مزادٍ علني، وستباع للذي يدفع أكثر.

وأكدّ دومينيكو فينوتي حصول المشترين على ميزات وائتمانات ضريبية إضافية، وإمكانية شراء الشخص الواحد لعدة منازل.

ويأمل رئيس البلدية من خلال هذا المزاد إعادة إحياء البلدة مجدداً، وجذب سكان جدد إليها.

يذكر أنّ البلدة الإيطالية طالبت جميع المشتركين في المزاد بدفع وديعة ضمان بقيمة 3000 يورو على أن يسترجعها عند الانتهاء من تجديد وإصلاح العقار خلال مدة أقصاها 3 سنوات.

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