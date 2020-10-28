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تحديث جديد ليوتيوب يضيف للموقع ميزات كثيرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير موقع يوتيوب قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق تحديث جديد احتوى على مجموعة كبيرة من الميزات.

حيث قامت الشركة الأمريكية بإجراء تغييرات مهمة في واجهة التطبيق، كما نقلت ميزة Chapters الموجودة في المتصفح إلى التطبيق.

وسيتيح التحديث الجديد الفرصة للمستخدمين لاستبدال مؤقت الفيديو الموجود في الجهة اليمنى إلى ميزة العد العكسي لإظهار الوقت المتبقي لإنهاء محتوى الفيديو، بالإضافة لإمكانية التمرير إلى أعلى أو أسفل للدخول السريع إلى وضع ملء الشاشة والخروج منه.

كما عمدت الشركة الأمريكية لنقل مفتاح الترجمة المخصص لمحتوى الفيديو إلى الجزء الخاص بتشغيل الفيديو، لدعم المستخدم بتجربة سلسلة تشغيل ترجمة مصاحبة لمحتوى الفيديو أو إغلاقها عند الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك ستظهر تلميحات لتشغيل VR، واختيار التنبيهات لعرض مقاطع الفيديو التي يضعها المستخدم في قائمة المشاهدة لاحقاً.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية دعت المستخدمين لتحديث تطبيق يوتيوب الموجود على أجهزتهم للحصول على الميزات الجديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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