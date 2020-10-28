الجزء الأخير من الهيبة في رمضان القادم

كشف المنتج صادق الصباح عن موعد تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة الشهير، وقال إنّ تصوير الجزء الأخير سيبدأ في نهاية العام الحالي.

وأشار المنتج إلى أنّ شركة الإنتاج تقوم حالياً بإعداد النص، والتحضير لتصوير المسلسل ليكون جاهزاً للعرض في الموسم الرمضاني القادم.

كما أكدّ المنتج استعداد شركة الصباح للإنتاج الفني لتصوير مسلسل اجتماعي قصير مكون من 10 حلقات يلعب بطولته الفنان تيم حسن، المشهور بشخصية جبل شيخ الجبل في مسلسل الهيبة.

يذكر أنّ الجزء الرابع من مسلسل الهيبة سيعرض على المحطات التلفزيونية ومنصات البث الرقمي بدءاً 1 نوفمبر القادم بعدما أخرجه فيروس كورونا من الموسم الرمضاني الماضي.

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