طائرة أمريكية تهبط بسلام رغم تعطل عجلاتها (فيديو)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو للهبوط الاضطراري الذي نفذته طائرة أمريكية يوم 18 أكتوبر الجاري في مطار قندهار بأفغانستان.

حيث نفذّت طائرة النقل الثقيل سي 17 هبوطاً اضطرارياً على عجلاتها الخلفية بعدما ظلّت العجلتين الأماميتين عالقتين.

وقالت مصادر أمريكية إنّ هذا النوع من الطائرات يهبط على 6 عجلات خلفية موزعة على الجانبين الأيمن والأيسر، وعجلتين أماميتين.

وأظهر مقطع الفيديو المنتشر الهبوط الطويل للطائرة، والمسافة التي قطعتها حتى توقف بشكلٍ كاملٍ، بالإضافة للأضرار التي تعرضت لها مقدمة الطائرة.

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على مهارة الكابتن الذي نجح في إيقاف الطائرة وإنقاذ حياة طاقمها.

يذكر أنّ القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان لم تقدم أي معلومات حول الحادث، مؤكدةً في الوقت ذاته عدم وقوع إصابات بين طاقم الطائرة وركابها.

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