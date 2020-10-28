أطعمة تحمي الرئتين من الربو.. تعرّف عليها

أكدّت دراسة جديدة قام بها علماء بريطانيون تابعون لجامعة كوين ماري، وكلية الصحة في إمبريال كوليدج لندن دور الجبن، المكسرات، والخضروات في حماية الرئتين من الربو.

وأظهرت الدراسة التي شملت 6000 شخصاً أنّ الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين A، B، وD يعانون من مشاكل تنفسية أكثر من الآخرين.

وقال الباحثون إنّ نسبة الإصابة بفيروس كورونا ترتفع لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في الفيتامين D، ودعوا الناس لتناول مكملات فيتامين D بشكل منتظم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من نقصٍ فيه.

وأكدّ الباحثون دور الجبن، الخضراوات الورقية والمكسرات في مكافحة الربو، انتفاخ الرئتين، ونزلات البرد.

يذكر أنّ هذه الدراسة تحتاج لمزيد من الأبحاث لتقييم النتائج التي توصلت إليها، وللتأكد من صحتها.

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