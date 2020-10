صائغ هندي يُحقق رقما قياسياً عالميا بخاتم مرصع بـ7801 ماسة

صائغ من حيدر أباد حقق رقما قياسيا عالميا بصنع خاتم مرصع بأكبر عدد من الماسات على الإطلاق، قارب 8 آلاف ماسة.

وبصفته مؤسس شركة المجوهرات Hallmark Jewellers، فقد قضى كوتي سريكانث الكثير من حياته محاطا بالمجوهرات وأهمها الماس ما شجعه على تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الألماس المرصع في خاتم واحد.

واستخدم سريكانث، ما مجموعه 7801 ماسة في خاتم على شكل زهرة من أجل إدخاله في موسوعة غينيس.

وأطلق على الخاتم اسم “The Divine – 7801 Brahma Vajra Kamalam”، وهو مستوحى من زهرة Brahma Kamalam النادرة الموجودة في جبال الهيمالايا.

وبدأت عملية تصميم الخاتم في سبتمبر 2018، عندما كان مجرد رسم بالقلم الرصاص. وتم اختيار زهرة Brahma Kamalam كونها ترتبط بالتقاليد الثقافية الهندية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن سريكانث: “في الهند، لدينا تقليد يتمثل في تقدير آلهتنا باستخدام أكاليل من هذه الزهور، وتُستخدم الأزهار كقربان. والزهور تدل على جوهر النقاء”.

ويعرض مقطع فيديو نشره موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الخاتم ومراحل صنعه. وتحتوي القطعة التي حطمت الرقم القياسي على إجمالي ست طبقات، مع وجود ثماني بتلات لكل طبقة من الطبقات الخمس الأولى. وتتميز الطبقة الأخيرة بست بتلات وثلاثة خيوط في الوسط.

ووفقا للموقع الرسمي لموسوعة غينيس فإنه بمجرد الانتهاء من التصميم، استخدم فريق Hallmark Jewellers التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لحساب عدد الماسات التي يحتاجونها لصياغة الخاتم.

