تقرير – هل تطور ابل محرك بحث خاص بها لمنافسة جوجل؟

يبدو أن ابل بصدد أن تفاجئنا مستقبلاً بخدمة جديدة غير متوقعة وهي عبارة عن محرك بحث للإنترنت ومزاحمة جوجل التي تتربع على عرش هذا المجال منذ سنوات، بحسب آخر التقارير.

وفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز الأمريكية، فإن جهود ابل تتزايد الآن من أجل تطويل محرك بحث خاص بها وسرد التقرير الأخير بعض التفاصيل المثيرة.

بدايةً، قامت ابل بتوظيف العديد من الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق في العمل على تطوير محركات البحث بما فيهم أناس سبق لهم العمل في جوجل نفسها.

أيضاً في الفترة الحالية تتزايد عروض التوظيف من ابل لاجتذاب أشخاص من ذوي الخبرة في مجال محركات البحث.

إضافة إلى ما سبق فإن صحيفة فاينانشيال تايمز نفسها رصدت نشاطاً ملحوظاً لأحد البوتات (البرامج) التابعة لأبل على الإنترنت يقوم بتجميع كميات هائلة من البيانات باسم AppleBot وهو من نوعية بوتات زواحف الشبكة Web Crawlers التي تعتمد عليها محركات البحث في فهرسة صفحات الإنترنت.

حديثاً، ظهر دليل آخر قوي يصب في نفس الاتجاه وهو قيام ابل بتعديل طريقة البحث التي تتم عبر الايفون من خلال نظام iOS 14 لتصبح نتيجة البحث الأولى آتية من ابل وليس جوجل كما هو معتاد.

جدير بالذكر أن جوجل قد أبرمت اتفاقاً مع ابل بموجبه تقوم الأولى بدفع ما قيمته 8 إلى 12 مليار دولار سنوياً من أجل إبقاء محرك بحث جوجل كمحرك بحث افتراضي على أجهزة ابل المختلفة كالايفون والايباد وخدمة المساعد الصوتي سيري.

قضية ضد شركة جوجل

مؤخراً قامت وزارة العدل برفع قضية ضد شركة جوجل تتهمها فيها بالقيام بممارسات احتكارية و إقصائية في سوق محركات البحث والإعلانات وإتباع أساليب ملتوية غير قانونية، وفتحت تحقيقاً في الأمر.

قد يكون دافع ابل الأساسي من وراء ذلك هو تقليل اعتمادها على جوجل فيما يتعلق بعمليات البحث عبر الإنترنت من خلال أجهزتها والتي تشكل تقريباً نصف عمليات البحث التي يتلقاها جوجل.

جوجل تسيطر على سوق محركات البحث بنسبة تتراوح بين 80% إلى 90% باستثناء الصين، وهي تشكل جزءً كبيراً من عائدات الإعلانات لديها، كما لن تكون المنافسة سهلة معه، مثلاً لم تستطع مايكروسوفت ومحرك البحث بينج مزاحمة محرم بحث جوجل بالشكل المطلوب بعد مرور عديد السنوات.